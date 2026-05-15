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Incidente stradale, intorno alle 11:30 di oggi, venerdì 15 maggio, lungo la Strada Provinciale 11, nei pressi di Ulà Tirso, dove un'auto, per motivi ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada per poi ribaltarsi.
Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Oristano, precisamente la squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura uscita fuori strada.
La conducente del mezzo è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento all’ospedale San Martino di Oristano per gli accertamenti del caso.