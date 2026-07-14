Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026/2027 dell'Università degli Studi di Cagliari. Le novità dell'offerta formativa sono state illustrate questa mattina dal rettore Francesco Mola, che ha evidenziato la crescita dell'ateneo, con 27.103 iscritti e immatricolati.

Per il prossimo anno UniCa mette a disposizione 102 corsi di studio, due in più rispetto al precedente: 49 lauree triennali, 8 magistrali a ciclo unico e 45 magistrali biennali. Cinque le nuove proposte formative: Economia aziendale & management, Diritto dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione, Tossicologia ambientale e forense, Ingegneria gestionale e Data science.

"Siamo riusciti a non aumentare le tasse", ha precisato Mola, "con i servizi che invece stanno aumentando". Il rettore ha inoltre annunciato un lieve incremento dei posti disponibili a Medicina: "Sono stati adeguati alcuni parametri", ha spiegato, "il territorio ha sicuramente bisogno di medici".

Prosegue anche il progetto dell'università diffusa, con corsi attivi nelle sedi di Olbia, Nuoro e Oristano, master a Carbonia e Iglesias e laboratori specialistici per il restauro a Barumini. A Olbia, oltre al corso di Ingegneria navale, partirà la laurea professionalizzante in Tecnologie industriali elettriche e aeronautiche. Confermati inoltre i corsi di Infermieristica e Servizio sociale e innovazione a Nuoro, Management delle destinazioni e del turismo culturale e Biotecnologie marine a Oristano, i master dedicati al cinema a Carbonia e quello sulla transizione sostenibile dei territori post-industriali a Iglesias.

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Redazione Sardegna Live
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