È online la piattaforma gratuita dedicata alla preparazione del Semestre Aperto per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. A darne notizia è l'Università di Cagliari, spiegando che il portale, promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e realizzato dal Cisia, mette a disposizione strumenti didattici per accompagnare gli studenti nella preparazione.

La piattaforma offre MOOC sviluppati da docenti universitari, videocorsi interattivi, lezioni, esercizi di autovalutazione e materiali di approfondimento nelle tre discipline previste dal Semestre Aperto: Biologia, Chimica e Fisica. Sono già disponibili gli strumenti per verificare il livello di preparazione; con l'avvio delle lezioni saranno pubblicate esercitazioni dedicate e, in vista degli esami, simulazioni con lo stesso numero di quesiti e gli stessi tempi della prova ufficiale.

Intanto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026/2027. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 3 agosto sul portale Universitaly, mentre il contributo di iscrizione dovrà essere versato entro il 5 agosto. Tra le novità figurano un periodo di lezioni più lungo, prove d'esame di 50 minuti con pause di 30 minuti tra una prova e l'altra e il criterio che, ai fini della graduatoria nazionale, considererà automaticamente il migliore dei due risultati ottenuti nella stessa prova, purché pari o superiore a 18/30.