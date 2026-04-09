Dopo giorni caratterizzati da un clima insolitamente caldo per il periodo, l’Italia si prepara a un cambiamento delle condizioni meteo, con un peggioramento atteso a partire dall’inizio della prossima settimana.

L'alta pressione sarà ancora la grande protagonista fino a sabato, con caldo anomalo per il periodo. Ma il cielo non sarà limpido, a causa della risalita di sabbia sahariana da sud. Questa polvere del deserto in sospensione, specialmente sui cieli del Centro-Sud, sarà il preludio a un peggioramento atteso per domenica sera tra Sardegna, Liguria e Piemonte che lunedì dovrebbe aprire, con le prime ma deboli piogge, una fase di maltempo. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come già da domenica si avvertirà un parziale cambiamento sulla fascia orientale, dalle Dolomiti fino al Molise, dove farà capolino una maggiore nuvolosità.

Lunedì l'Italia dovrebbe subire, spiega, "un vero e proprio 'duplice attacco': da sud risalirà un'intensa ondata di pulviscolo sahariano associata ad una massa d'aria mite e molto umida che causerà qualche pioggia sparsa, mentre dall'Atlantico irromperà un fronte di aria più fresca e temporalesca. Questo mix dovrebbe causerà un esteso peggioramento che insisterà per qualche giorno sul nostro Paese. Nel mirino - continua Tedici - ci saranno in particolare il versante tirrenico e il Sud, ma non si escludono precipitazioni frequenti anche al Nord Italia. L'effetto più evidente sarà il crollo termico: la bolla calda anomala di questi giorni si sgonfierà rapidamente, riportando le temperature massime intorno ai 17-18°C".

Per quanto riguarda la Sardegna, secondo le previsioni dell’Arpas, la giornata di venerdì 10 aprile sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. La tendenza per i giorni successivi conferma condizioni ancora stabili nella giornata di sabato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Domenica, invece, è previsto un generale aumento della nuvolosità, in linea con il peggioramento atteso a livello nazionale.