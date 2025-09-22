Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali. L’allerta sarà in vigore dalle 14:00 di lunedì 22 settembre fino alle 20:59 di martedì 23 settembre 2025 e interesserà le aree dell’Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, Gallura e Logudoro.

La Protezione Civile invita a prestare la massima attenzione e ricorda alcune regole fondamentali di comportamento in caso di fenomeni temporaleschi intensi. È consigliato restare in casa durante i rovesci, evitare i locali seminterrati o ai piani bassi spostandosi ai piani superiori, limitare gli spostamenti in auto solo a situazioni di effettiva necessità e mantenersi aggiornati sull’evoluzione meteo attraverso i canali ufficiali.

Tra i divieti più importanti, quello di attraversare corsi d’acqua in piena, sia a piedi che con veicoli, sostare in prossimità di ponti, argini o fiumi e utilizzare sottopassi che potrebbero allagarsi improvvisamente.

L’avviso completo e i documenti ufficiali sono disponibili sul portale di Sardegna Ambiente al link: www.sardegnaambiente.it .