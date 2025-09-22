Un intervento insolito quello avvenuto nel pomeriggio del 20 settembre a Siniscola, nella spiaggia dei Confetti. A seguito di una segnalazione al numero verde 1515 per le emergenze ambientali, il personale della Base logistica operativa navale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è arrivato sul posto, trovando un camper impantanato tra i cumuli di ciottoli.

Gli agenti hanno provveduto al recupero del mezzo e subito dopo hanno accertato l’infrazione commessa dal conducente, un turista tedesco. All’uomo è stata infatti contestata la violazione dell’ordinanza balneare che vieta rigorosamente il transito e la sosta di veicoli all’interno delle spiagge. Per il camperista è così scattata una sanzione amministrativa.