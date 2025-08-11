Un bambino di 4 anni, figlio di turisti romeni in vacanza a Olmedo, è morto durante la mattinata di oggi, lunedì 11 agosto, all'ospedale Gemelli di Roma: dopo essere stato ricoverato per un colpo di calore al Santissima Annunziata di Sassari, il bambino era stato trasferito a Roma in condizioni critiche.

I medici avevano diagnosticato un caso di colpo di calore causato da una prolungata esposizione al sole o alle alte temperature, in questo specifico caso dovuto al tempo trascorso all'interno dell'auto dei genitori.

Nonostante i tentativi di cura effettuati dai medici dell'ospedale Gemelli, il bambino non è riuscito a sopravvivere. Un'inchiesta è stata avviata e ora è sotto la competenza della Procura di Roma.