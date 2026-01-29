È stato firmato questa mattina, durante la Conferenza Internazionale sulla Transizione Energetica – Verso un Futuro Sostenibile, un accordo di collaborazione tra Sotacarbo Spa, società della Regione Sardegna impegnata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative in ambito energetico e ambientale, e l’Associazione delle Comunità Carbonifere dell’Ucraina.

Il memorandum d’intesa punta a creare un quadro stabile di cooperazione internazionale, finalizzato allo scambio di competenze, dati analitici ed esperienze maturate nei percorsi di transizione giusta delle aree che in passato erano legate all’estrazione del carbone. L’obiettivo è favorire nuovi modelli di sviluppo territoriale sostenibile, in linea con i processi di transizione energetica e con l’adozione di soluzioni innovative a beneficio delle comunità locali coinvolte.

L’accordo è stato sottoscritto dall’amministratore unico di Sotacarbo, Mario Porcu, e dal direttore esecutivo dell’Associazione delle Comunità Carbonifere dell’Ucraina, Andriy Tabinskyy, alla presenza dell’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani.

“Come Regione Sardegna siamo onorati che la società Sotacarbo rappresenti un modello vincente di transizione energetica in un’area che era basata sull’industria carbonifera”, ha sottolineato l’assessore Cani. “Significa che stiamo andando nella giusta direzione – ha aggiunto - ed è tanto più significativo che a voler beneficiare dell’esperienza di Sotacarbo sia l’Ucraina, un Paese che anche in un momento politico difficile segnato dalla guerra intende con resilienza e senso di responsabilità perseguire l’obiettivo della decarbonizzazione”.