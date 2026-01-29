Nuove assunzioni per rafforzare gli organici della sanità sarda. A Cagliari l’Arnas G. Brotzu interviene sulla carenza di personale con una delibera che prevede l’ingresso a tempo determinato di 110 lavoratori. Si tratta di 72 infermieri e 38 operatori socio sanitari, figure centrali nell’assistenza quotidiana e nei percorsi di cura.

"Il rafforzamento del personale - spiega l'azienda - risponde alla necessità di garantire la continuità nella copertura dei turni di lavoro, sostenere i carichi assistenziali e assicurare il pieno rispetto dei Lea nei tre presidi ospedalieri dell'Arnas".

Anche la Asl di Oristano annuncia un importante potenziamento, con l’assunzione di 45 professionisti destinati alla sanità ospedaliera e territoriale, oltre che ai servizi tecnici e amministrativi. Il maggior numero di ingressi riguarda l’area medica, con 18 dirigenti: nuove risorse per Medicina interna, Pronto soccorso, Ematologia, Pneumologia e Cardiologia.

Si rafforzano anche il Dipartimento di Salute mentale, con quattro psichiatri e una neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza destinata alla sede di Ales, e il Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, che potrà contare su un nuovo medico.

Completano il quadro nove infermieri, sei farmacisti, un terapista occupazionale, un veterinario, un assistente amministrativo e nove tecnici, tra cui professionisti della riabilitazione psichiatrica, della radiologia, del laboratorio, della prevenzione nei luoghi di lavoro, oltre a un ingegnere civile e un autista di ambulanza.