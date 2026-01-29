Aumentano i costi dell’assicurazione auto in Sardegna. Nel 2025 il premio medio dell’Rc auto ha raggiunto i 420,27 euro, con un incremento del 4,2 per cento, un dato superiore alla media italiana. È quanto emerge dal report diffuso da Segugio.it, che fotografa un rincaro generalizzato nel corso dell’anno.

L’analisi mensile mostra differenze significative: gennaio è risultato il mese più conveniente, con un premio medio di 381,50 euro, mentre a luglio si è toccato il picco più alto, con una media di 440,08 euro. Per quanto riguarda le fasce d’età, i costi più contenuti hanno riguardato gli over 60, che nel 2025 hanno pagato in media 356,47 euro. Anche per loro, però, si registra un aumento, pari al 5,5 per cento rispetto all’anno precedente.

Il rincaro è stato più limitato per i più giovani, che restano comunque la categoria più penalizzata. Gli under 25 hanno affrontato una spesa media di 1105,05 euro, con un aumento del 2,6 per cento rispetto al 2024. Sul fronte territoriale, la provincia più cara è stata quella di Cagliari, dove il premio medio ha raggiunto i 450,54 euro, in crescita del 2,6 per cento. La provincia di Oristano si conferma invece la meno costosa, con una media di 345,84 euro, nonostante un incremento del 5,7 per cento. L’aumento più marcato si è registrato nel Sud Sardegna, dove i prezzi medi sono saliti del 6,7 per cento, arrivando a 395,68 euro.