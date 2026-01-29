Scatta l’allerta meteo per rischio idraulico in diverse zone della Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria, codice giallo, valido dalle 14:00 di oggi, 29 gennaio, fino alle 12:00 di domani, 30 gennaio. Le aree interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso.

L’avviso e la documentazione ufficiale sono consultabili sui canali del Centro Funzionale regionale. Alla popolazione viene raccomandata la massima attenzione: in caso di temporali è consigliabile restare in casa, salire ai piani superiori se ci si trova in locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di necessità e seguire costantemente gli aggiornamenti della Protezione Civile. È inoltre vietato attraversare torrenti in piena, sostare in prossimità di ponti e argini e percorrere sottopassi.

A Cagliari, in via precauzionale, la Protezione Civile comunale ha individuato alcune strade della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare la sosta, tra cui via Balilla (nel tratto tra piazza Italia e via Dandolo), via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Indicata come area di sosta sicura la zona della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

Il quadro è confermato anche dal bollettino di vigilanza meteorica regionale, che prevede “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli, localmente moderati e venti forti da Sud-Ovest sulle coste e sui crinali, in seguito in rotazione da Nord”.

Intanto il maltempo, dopo aver colpito il Centro-Nord, si sposta verso Sud. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, “Nelle prossime ore le piogge più intense interesseranno Sardegna, Lazio e Basso Tirreno, anche se continuerà a nevicare fino al pomeriggio anche sul Triveneto.” Attese mareggiate con onde fino a 3-4 metri e nuove piogge nel fine settimana, soprattutto sulle Isole Maggiori, con un’ulteriore perturbazione prevista a inizio febbraio.