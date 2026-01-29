PHOTO
Scatta l’allerta meteo per rischio idraulico in diverse zone della Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria, codice giallo, valido dalle 14:00 di oggi, 29 gennaio, fino alle 12:00 di domani, 30 gennaio. Le aree interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso.
L’avviso e la documentazione ufficiale sono consultabili sui canali del Centro Funzionale regionale. Alla popolazione viene raccomandata la massima attenzione: in caso di temporali è consigliabile restare in casa, salire ai piani superiori se ci si trova in locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di necessità e seguire costantemente gli aggiornamenti della Protezione Civile. È inoltre vietato attraversare torrenti in piena, sostare in prossimità di ponti e argini e percorrere sottopassi.
A Cagliari, in via precauzionale, la Protezione Civile comunale ha individuato alcune strade della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare la sosta, tra cui via Balilla (nel tratto tra piazza Italia e via Dandolo), via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Indicata come area di sosta sicura la zona della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.
Il quadro è confermato anche dal bollettino di vigilanza meteorica regionale, che prevede “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli, localmente moderati e venti forti da Sud-Ovest sulle coste e sui crinali, in seguito in rotazione da Nord”.
Intanto il maltempo, dopo aver colpito il Centro-Nord, si sposta verso Sud. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, “Nelle prossime ore le piogge più intense interesseranno Sardegna, Lazio e Basso Tirreno, anche se continuerà a nevicare fino al pomeriggio anche sul Triveneto.” Attese mareggiate con onde fino a 3-4 metri e nuove piogge nel fine settimana, soprattutto sulle Isole Maggiori, con un’ulteriore perturbazione prevista a inizio febbraio.