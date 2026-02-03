PHOTO
Tragedia a Narcao, nel Sulcis, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, durante un'ispezione sul tetto per individuare la causa di un'infiltrazione d'acqua, un anziano di 80 anni, Alfonso Fanutza, è morto dopo essere precipitato da una parte crollata della struttura per circa quattro metri.
A dare l'allarme un parente della vittima. Sul posto sono intervenuti rapidamente la Polizia locale, i Carabinieri e il servizio medico d'emergenza 118.
Nonostante gli sforzi del personale sanitario, non è stato possibile salvare la vita dell'anziano.