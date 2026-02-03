La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha partecipato oggi, martedì 3 febbraio, in qualità di assessora ad interim della Sanità, alla Conferenza socio-sanitaria territoriale convocata in assemblea plenaria a Nuoro nella sala Consiglio della Provincia.

All'evento erano presenti il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, il neo direttore generale della Asl di Nuoro, Francesco Trotta, i direttori di Ares e Areus, Giuseppe Pintor e Angelo Serusi, i sindaci della provincia, i consiglieri provinciali e regionali, insieme ai coordinamenti provinciali e regionali in difesa della sanità pubblica. L'incontro si è concentrato sulla discussione delle principali criticità e sulla definizione delle priorità di intervento nel settore.

“Quello di oggi è un appuntamento importante, un’occasione di confronto con i sindaci, con il Presidente della Provincia, con il Consiglio provinciale e, soprattutto, con gli operatori sanitari”, ha detto la presidente Todde. “In questi due anni – ha continuato – sono stati fatti diversi passi avanti, penso, ad esempio, all’apertura della Senologia e al rafforzamento del reparto di Ortopedia dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Restano però molte criticità aperte, a partire dall’armonizzazione tra le Case di Comunità, i medici di medicina generale e le guardie mediche, temi centrali per un territorio come questo. Ci siamo confrontati con umiltà, consapevoli delle difficoltà, ma con un obiettivo chiaro: mettere al centro i problemi delle cittadine e dei cittadini. Questo incontro serve a progettare e programmare soluzioni nel breve e nel medio periodo”.

“Il confronto con il territorio – ha proseguito la presidente – non nasce oggi e intendiamo mantenere questa impostazione di lavoro. Vedo un sistema che lentamente recupera pezzi di qualità ed eccellenza, come dimostra la recente certificazione del Centro trapianti di Ematologia di Nuoro. Riconoscere i passi avanti non significa negare i problemi, a partire dalle liste d’attesa e dal tema centrale della presa in carico delle persone. Parliamo di un territorio complesso, con aree come il Mandrolisai che avvertono una distanza reale dai principali poli sanitari. Dobbiamo costruire un sistema in cui i cittadini sappiano che esistono percorsi diversi dal pronto soccorso per i codici minori, evitando accessi impropri che sottraggono risorse a chi ha realmente bisogno di cure urgenti”.

La governatrice ha affrontato uno degli argomenti più impattanti sull’accesso dei cittadini ai servizi sanitari: le liste d’attesa. Problematica su cui la Regione sta intervenendo. “Sulle liste d’attesa abbiamo cambiato metodo – ha sottolineato – oggi al privato convenzionato non vengono più assegnati budget generici. Stiamo indirizzando le risorse sulle specialistiche più critiche, sulla base dei bisogni reali. Anche in provincia di Nuoro stanno partendo i recall: diversi cittadini in lista da tempo vengono richiamati per verificare se necessitano ancora o meno della prestazione per cui si sono prenotati. Sono processi che richiedono tempo ed è giusto dirlo con onestà: non esistono soluzioni immediate. Problemi accumulati in decenni non si risolvono in due anni, ma i segnali stanno arrivando”.

“La capacità di ascolto e dialogo sono importantissimi – ha spiegato il neo direttore generale della Asl di Nuoro Francesco Trotta – e per quanto mi riguarda sono a totale servizio di questo territorio per garantire le prestazioni essenziali. L’ azienda non rimane a guardare: i concorsi sono stati banditi sia a tempo determinato che indeterminato e stiamo dialogando con i colleghi di Ares e Areus per dare risposte al territorio su assistenza ed erogazioni prestazione. Contiamo sulla capacità di innovazione e quindi sulla telemedicina. L’ospedale San Francesco è una struttura importante anche a livello regionale, va potenziato: abbiamo eccellenze come Ematologia, ma puntiamo a dare altri servizi come la diagnostica avanzata, così come è importante rafforzare la parte chirurgica per evitare che i nostri pazienti vadano in altre strutture dell’isola o nel continente. Ci sono finanziamenti poi disponibili su chirurgia robotica, mentre per quanto riguarda oncologia, è uno dei reparti che va potenziato con attività di reclutamento del personale. Inoltre, vanno riqualificati alcuni servizi dei distretti di Sorgono e Macomer, come il servizio di analisi di laboratorio o quelli in day hospital a bassa complessità”. Il direttore generale si è impegnato “a tenere riunioni stabili con sindaci e conferenza per lavorare insieme”.