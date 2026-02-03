Caccia all'uomo a Napoli dopo l'omicidio della 22enne Ilenia Musella. Come riporta Tg Com 24, la ragazza è stata brutalmente aggredita alle spalle, presentando lividi in volto e una profonda ferita alla schiena.

Nonostante sia stata trasportata d'urgenza all'ospedale, purtroppo ha perso la vita durante il tragitto o poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Nel frattempo, come riporta il quotidiano, suo fratello risulta irreperibile.



Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, pare che la giovane fosse coinvolta in una lite per strada che si è conclusa con l'aggressione. Sembra inoltre che la ferita sia stata inferta con un coltello da cucina. La polizia sta interrogando i familiari di Ilenia e potenziali testimoni per cercare di fare chiarezza sulla vicenda.



Si è appreso che la ragazza è stata portata in ospedale da un'auto privata, e che, dopo averla scaricata al pronto soccorso, i conducenti dell'auto si sono dati alla fuga.