Quattro campi da beach volley, completi di attrezzature, sono stati individuati al Poetto su uno spazio di circa 1000 metri quadrati, e secondo la Capitaneria di porto di Cagliari, questa presenza è considerata occupazione arbitraria in mancanza di autorizzazioni ufficiali. L'identificazione è stata il frutto di un'operazione di controllo del demanio marittimo condotta dalla Guardia Costiera insieme alla Polizia locale di Cagliari.

"L'intervento - spiega la Capitaneria- ha consentito di interrompere una condotta commerciale sleale e di restituire alla pubblica fruizione un ampio tratto di spiaggia libera, garantendone nuovamente l'utilizzo da parte dei bagnanti".

La condotta accertata, secondo la Guardia Costiera, "risulta in contrasto con quanto previsto per il litorale del Poetto: il Comune di Cagliari individua annualmente tre aree dedicate alle attività sportive. Tali spazi vengono concessi, previo bando e relativa istruttoria, dall'assessorato Enti Locali - Servizio Centrale Demanio e Patrimonio della Regione alle associazioni sportive dilettantistiche che ne facciano richiesta".

Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo, mentre i militari hanno proceduto al sequestro dei campi e delle attrezzature.