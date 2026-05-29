Una calda estate in Sardegna, precisamente a San Teodoro, fa da cornice al nuovo romanzo thriller di Gianni Garrucciu, che torna in libreria con una storia intensa e dal forte impatto emotivo e investigativo.

Tra le spiagge della Costa Smeralda, un brutale delitto scuote la quiete apparente di un residence vicino al mare: il corpo decapitato di una giovane donna romena, Jennifer Krain, viene rinvenuto in una stanza trasformata in una scena del crimine agghiacciante. Accanto, una neonata, sua figlia, piange sola, legata a doppio filo al potente boss della malavita locale.

Un complesso e oscuro caso in cui le indagini ufficiali si muovono tra diverse ipotesi: traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, una possibile rete criminale internazionale, la pista di un serial killer o ancora intrecci di vendette e faide interne alla criminalità organizzata. Nessuna pista sembra davvero portare a una verità definitiva.

A cambiare il corso delle indagini interviene anche Andrea Caruso, direttore di una delle principali emittenti televisive sarde e giornalista esperto, che decide di seguire personalmente il caso. La sua ricerca della verità si trasforma in un viaggio dentro territori oscuri della criminalità e, allo stesso tempo, nelle fragilità più profonde dell’animo umano.

Il romanzo costruisce una tensione crescente che conduce il lettore verso un finale inatteso, capace di svelare non solo l’identità dell’assassino, ma anche zone d’ombra interiori e sociali spesso difficili da affrontare.

Il libro, un thriller di 425 pagine in formato 14x22, sarà disponibile al prezzo di 24,99 euro. L’uscita è prevista per giugno 2026. Il volume è pubblicato da Santelli Editore.

Con questo nuovo lavoro, Garrucciu, giornalista e autore con una lunga esperienza tra radio, televisione e cronaca, conferma la sua capacità di intrecciare indagine narrativa e realismo sociale, portando il lettore al centro di una storia dove nulla è come sembra.