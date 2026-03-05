Questa mattina a Berlino, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha incontrato l’Ambasciatore italiano in Germania, Fabrizio Bucci, dando il via a una serie di incontri dedicati a rafforzare la collaborazione Sardegna-Sassonia per il progetto dell’Einstein Telescope.

La visita in Germania della Presidente Todde segue l’invito del Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, in occasione della presentazione ufficiale della candidatura congiunta di Sassonia e Sardegna per ospitare il celebre telescopio. All’incontro partecipano anche rappresentanti dell’Ambasciata italiana, del Ministero dell’Università e Ricerca e dell’Infn.

La giornata proseguirà con una serata parlamentare alle 18, nella rappresentanza dello Stato libero di Sassonia a Berlino, aperta dal discorso inaugurale di Michael Kretschmer. L’iniziativa mira a consolidare legami scientifici e istituzionali tra le due regioni, ponendo la Sardegna al centro di un progetto di rilevanza internazionale nel campo dell’astrofisica.