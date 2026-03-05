Dal 13 marzo 2026 prende il via alla MEM - Mediateca del Mediterraneo di Cagliari il laboratorio gratuito di scrittura creativa “Dall'idea al racconto”, promosso dall’Amministrazione comunale. Sei incontri pensati per guidare gli appassionati di narrativa nella trasformazione di un’idea in un racconto completo, attraverso strumenti teorici e pratici.

A condurre il percorso sarà Marina Piras, che accompagnerà i partecipanti nell’esplorazione dei principali elementi della narrazione: dalla costruzione di personaggi credibili alla definizione di trame efficaci, dallo sviluppo dello stile personale alla valorizzazione della creatività, con esercitazioni pratiche e momenti di confronto collettivo.

Il laboratorio si svolgerà ogni venerdì dalle 17 alle 19, favorendo l’interazione e la collaborazione tra i partecipanti, che dovranno seguire l’intero ciclo di lezioni. La partecipazione è gratuita ma limitata a 11 posti; le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento, secondo l’ordine di arrivo.

Per iscriversi, è necessario inviare una mail a mem@comune.cagliari.it indicando nome, cognome e numero di telefono. Un’opportunità per chi vuole affinare la propria capacità narrativa in un contesto creativo e condiviso.