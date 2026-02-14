Sarebbe potuta finire in tragedia la serata di una novantenne residente nel centro di Sant’Antioco, ma il rapido intervento dei Carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia ha evitato conseguenze peggiori. Due giovani sono stati arrestati in flagranza per furto in abitazione, mentre un minorenne è stato bloccato e affidato ai genitori.

A far scattare l’intervento è stata la chiamata di un vicino al Numero Unico di Emergenza 112, insospettito da rumori provenienti dall’appartamento accanto. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno riscontrato segni di effrazione sulla porta d’ingresso. Entrati nell’abitazione, hanno sorpreso uno dei ragazzi mentre tentava di allontanarsi tra le stanze.

La successiva ispezione ha consentito di individuare i tre – un 18enne e un 21enne del posto, già noti alle forze dell’ordine, e un 17enne – nascosti in una stanza al secondo piano. Tutto è avvenuto mentre l’anziana proprietaria dormiva, ignara dell’intrusione.

Recuperati contanti e oggetti appena sottratti, poi restituiti alla vittima, i due maggiorenni sono stati posti ai domiciliari; il minorenne è stato affidato agli esercenti la responsabilità genitoriale, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nei servizi di controllo e prevenzione a tutela delle fasce più fragili della popolazione.