Una corsa finita male nel cuore della notte. Prima il furto, poi lo schianto in rotatoria e infine la fuga a piedi nel buio: è la sequenza ricostruita dai Carabinieri dopo l’episodio avvenuto nelle scorse ore a Villasor.

Tutto è iniziato intorno alla mezzanotte, quando un cittadino ha chiamato il 112 segnalando una Fiat Punto di colore scuro finita all’interno della rotatoria di via V. Matta. L’uomo si è fermato per prestare soccorso e ha visto scendere dall’auto un giovane, descritto come poco più che ventenne, che senza dire una parola si è allontanato di corsa nelle vie vicine, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sanluri, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia. Dagli accertamenti immediati è emerso che l’auto era stata rubata poco prima a Serramanna, nei pressi dell’abitazione del proprietario. Contattato dai militari, l’uomo ha confermato il furto del veicolo, parcheggiato in una via del centro.

La Fiat Punto, danneggiata nell’impatto con la rotatoria, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per risalire all’identità del giovane fuggito e chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.