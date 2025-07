Sarà eseguita giovedì 24 luglio l’autopsia sul corpo della escort romena di 32 anni trovata senza vita domenica sera in un appartamento nel centro di Sassari, in via Enrico Costa. La Procura ha affidato l’incarico al medico legale Salvatore Lorenzoni, che effettuerà l’esame all’Istituto di medicina legale di Sassari.

L’appartamento, di proprietà di una nota famiglia di professionisti che lo affitta come casa vacanze per brevi periodi, resta sotto sequestro. A disporlo è stato il pm Ermanno Cattaneo, titolare dell’inchiesta e coordinatore delle indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile della questura di Sassari.

A dare l’allarme è stata una parente della 32enne, preoccupata perché per tutto il giorno non era riuscita a mettersi in contatto con lei, riferiscono gli inquirenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i sanitari del 118: il medico ha solo potuto constatarne il decesso. Il corpo era disteso sul letto, senza segni evidenti di violenza.

Per chiarire le cause della morte, il magistrato ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico.