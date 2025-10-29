È accusato di non aver garantito ai propri dipendenti una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come richiesto dalla normativa, così un 48enne residente a Quartu Sant’Elena, titolare di una ditta individuale attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, a seguito di un'ispezione condotta presso un locale pubblico della città.

Le sanzioni amministrative inflitte dai militari ammontano complessivamente a 1.850,99 euro, come risultato del controllo effettuato.



Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari ha informato l'Autorità Giudiziaria dell'accaduto, confermando il loro impegno costante nella vigilanza per garantire la legalità e prevenire situazioni di rischio sul luogo di lavoro.