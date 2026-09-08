Gli addetti di Abbanoa procederanno con l'installazione di nuove attrezzature per la rete idrica di Pirri a Cagliari il prossimo giovedì 10 settembre, intervento rientra nelle attività in corso riguardanti i sottoservizi stradali promossi dal Comune.

Durante i lavori, previsti dalle 8:00 alle 17:00, il servizio idrico sarà temporaneamente interrotto nelle vie Segni, Del Lentischio, Santa Maria Goretti, Argiolas e Generale Cantore. In queste zone potrebbero verificarsi cali di pressione e brevi sospensioni dell'erogazione dell'acqua.

Tuttavia, il gestore assicura che una volta completati i lavori, il servizio tornerà alla normalità. Si avvisa inoltre che inizialmente l'acqua potrebbe apparire torbida a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condutture.