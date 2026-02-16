Saranno inaugurati domani, martedì 17 febbraio, alle ore 10:00, presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, i nuovi ambulatori di Ematologia e PBM (Patient Blood Management) all’interno dell’UO di Medicina Trasfusionale.

Si tratta di due servizi fondamentali per i cittadini del Sulcis Iglesiente: l’ambulatorio di Ematologia si occuperà infatti della diagnosi, del monitoraggio e della cura delle malattie del sangue, mentre il centro PBM sarà dedicato alla gestione e alla terapia delle anemie.

Grazie a queste nuove strutture, i pazienti potranno evitare spostamenti verso altre strutture, ridurre accessi e ricoveri non necessari e ricevere cure più mirate ed efficaci, migliorando concretamente la qualità della vita.

Un importante passo avanti per la sanità del territorio, che punta a garantire servizi più vicini, efficienti e centrati sulle esigenze dei cittadini.