Questa edizione delle Olimpiadi Invernali a Milano-Cortina si conferma la migliore di sempre per gli Azzurri: l’Italia ha raggiunto infatti 22 medaglie totali (8 ori), superando il record stabilito a Lillehammer 1994 e piazzandosi al secondo posto nel medagliere generale dietro alla Norvegia.

La giornata di ieri, domenica 15 febbraio, è stata una giornata memorabile per la spedizione italiana, con medaglie in più discipline e prestazioni di alto livello. Tra gli interpreti principali spicca Federica Brignone, tornata al vertice dello sci alpino con il suo secondo oro nei Giochi nonostante un grave infortunio dell’anno scorso.

La marcia degli Azzurri prosegue oggi, lunedì 16 febbraio, con un programma ricco di eventi: short track femminile 1000 m, con Arianna Fontana in cerca di un’altra medaglia e di un record storico individuale; sci alpino – slalom maschile, con gli azzurri impegnati nella lotta per le posizioni di vertice; bob e pattinaggio di figura a coppie, con finali e titoli in palio nel corso della giornata. Si assegneranno inoltre medaglie in sci freestyle Big Air e salto con gli sci Super Team.

Il programma odierno vede competizioni spalmate dall’alba fino alla sera, con tanti azzurri in pista e sul ghiaccio pronti a dare spettacolo e, perché no, ad aumentare il bottino nella classifica delle medaglie.

La Norvegia mantiene il comando del medagliere generale (con un totale di 26 medaglie), ma l’Italia resta stabilmente in seconda posizione e continua a dare spettacolo su più fronti sportivi.