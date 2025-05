Maxi sequestro di tonno rosso a Teulada. I militari del Centro controllo pesca della Capitaneria di porto di Cagliari la scorsa notte hanno fermato e sottoposto a controllo un camion frigo al termine del trasbordo di pesci da una barca ormeggiata nella banchina di ponente.

Nel corso dell'ispezione della Guardia costiera sono stati rinvenuti nove esemplari di tonno rosso (tunnus thynnus) adulto privi di documentazione. E non erano state fatte le comunicazioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di controllo delle specie ittiche soggette a piano di ripopolamento.

Inevitabili i verbali amministrativi per un totale di 5.400 euro. Gli esemplari di tonno rosso, che complessivamente pesavano poco meno di 2 tonnellate, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in vista della successiva confisca.

Il pescato sarà devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli che ne faranno uso per preparare pasti per persone bisognose nelle mense del capoluogo e del Cagliaritano.