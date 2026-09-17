Evacuazione medica in mare per un passeggero della nave da crociera “Costa Smeralda”, in navigazione a circa 25 miglia a sud-est di Capo Spartivento, nelle acque al largo del sud Sardegna.

L’allarme è scattato dopo che un passeggero italiano di 40 anni è stato colto da forti dolori addominali. Per soccorrerlo è intervenuto l’equipaggio dell’elicottero Nemo 11-06 della 4ª Sezione Volo della Guardia Costiera di Decimomannu.

L’elicottero ha raggiunto la nave da crociera e ha effettuato il trasbordo del passeggero, trasferendolo successivamente all’ospedale Brotzu di Cagliari per le cure necessarie.