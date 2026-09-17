Sicurezza stradale e contrasto alla guida in stato di ebbrezza al centro dei controlli dei Carabinieri. L'ultimo episodio si è verificato nella notte in provincia di Cagliari, dove, dopo un incidente stradale autonomo, il conducente dell'auto è stato sottoposto al test alcolemico. L'esame ha dato esito positivo, con un valore di alcol nel sangue ben oltre la soglia consentita.

Il Comando Provinciale di Cagliari organizza periodicamente servizi mirati con pattuglie, etilometri e strumenti di rilevamento, con l'obiettivo di individuare condotte pericolose prima che possano provocare conseguenze più gravi.

I controlli riguardano il rispetto dell'articolo 186 del Codice della Strada, che prevede sanzioni diverse in base al tasso alcolemico, fino alla denuncia penale, all'arresto e alla confisca del veicolo per i valori superiori a 1,5 g/l. Sono previste inoltre aggravanti in caso di incidente e per le violazioni commesse nelle ore notturne.

L'Arma sottolinea anche il ruolo della prevenzione: l'alcol può compromettere riflessi e campo visivo e alterare la percezione delle proprie capacità. Ai giovani viene quindi rivolto l'invito a scegliere un "guidatore designato", cioè chi guida non beve, e a non mettersi al volante quando non si è in condizioni psicofisiche adeguate.