È stato sorpreso con alcune dosi di stupefacente in una zona periferica di Quartu Sant’Elena: un 47enne del Cagliaritano è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto e hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione. Il controllo ha portato al ritrovamento di alcune dosi di droga. I sospetti dei Carabinieri hanno quindi spinto ad approfondire le verifiche nell’abitazione del 47enne, dove è stata trovata altra sostanza stupefacente.

Complessivamente sono stati sequestrati quasi 100 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, 200 euro in banconote di vario taglio, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dall’Autorità giudiziaria, sarà giudicato con rito direttissimo.

L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dall’Arma per contrastare lo spaccio di stupefacenti.