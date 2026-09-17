Cala Moresca, a Golfo Aranci, scelta come set per alcune scene del prossimo film prodotto da Netflix e Panorama Films, “Un weekend da bamboccioni 3”, con Adam Sandler, è al centro delle prime polemiche legate agli allestimenti per le riprese.

A sollevare dubbi sull'impatto ambientale è il gruppo di cittadinanza attiva Maremosso, che richiama l'attenzione sulla particolare tutela paesaggistica dell'area affacciata sull'isola di Figarolo e ai piedi del promontorio di Capo Figari, inserita in un Sic. Nel mirino, in particolare, ci sono alcune ruspe utilizzate lungo il sentiero che collega il centro abitato di Golfo Aranci con l'insenatura destinata alle riprese.

Anche gli ecologisti del Grig hanno chiesto verifiche e un monitoraggio delle attività in corso, annunciando di aver interessato il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale per accertamenti sui lavori.

A fare il punto è il sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino: "A noi risulta che gli autori hanno le autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dal Demanio Forestale, ottenendo la Vinca perché Cala Moresca ricade in un'area Sic - spiega Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci - noi vigileremo affinché vengano rispettate tutte le prescrizioni per le quali hanno ottenuto le autorizzazioni regolari. La spiaggia resterà chiusa al pubblico per sole quattro giornate, dal 6 al 9 ottobre, non per un periodo di tempo più lungo, e nessun nuovo fabbricato verrà costruito. Non dobbiamo creare allarmismo ogni volta che vediamo una ruspa, è nostro interesse tutelare il nostro paesaggio, così come però sappiamo bene quanto ritorno in termini di immagine non solo per Golfo Aranci, ma per l'intera isola, abbiamo grazie a scelte come quella fatta dalla produzione del film con Sandler".