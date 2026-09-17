Ambiente, sicurezza davanti alle scuole e contrasto alle isole di calore sono al centro di una serie di interventi approvati dalla Giunta comunale di Cagliari nella seduta di mercoledì 16 settembre.

Sul fronte ambientale sono stati approvati due protocolli d’intesa promossi dal Servizio Igiene, Decoro urbano e Ambiente. Il primo riguarda la cooperazione ambientale, la partecipazione civica e la cura del territorio comunale; il secondo sostiene le attività volontarie di raccolta dei rifiuti non pericolosi. La firma è prevista nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento di cittadine e cittadini nella tutela degli spazi pubblici.

Novità anche per il servizio “Nonno/Nonna Vigile”, che per l’anno scolastico 2026-2027 sarà riorganizzato in via sperimentale e gestito direttamente dal Comune attraverso il Servizio Pubblica istruzione. La scelta arriva dopo che la procedura rivolta agli enti del Terzo Settore non ha individuato soggetti disponibili. I volontari potranno aderire tramite un avviso pubblico e opereranno gratuitamente e senza un rapporto di lavoro con il Comune. Saranno assicurati e dotati di strumenti e attrezzature adeguati, mentre Polizia Locale e servizio Mobilità collaboreranno all’organizzazione.

Infine, il Comune amplia il progetto europeo GRID con due sperimentazioni contro gli effetti del cambiamento climatico: sensori mobili installati sui mezzi pubblici per rilevare le isole di calore e uno studio preliminare per l’ombreggiamento di via Garibaldi. I dati raccolti dai mezzi consentiranno di monitorare il microclima e supportare pianificazione urbana e politiche di adattamento.