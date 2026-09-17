L'instabilità meteorologica si sposta progressivamente verso il Sud e le Isole. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, giovedì 17 settembre il Meridione resterà ancora temporaneamente protetto dall'alta pressione, con temperature massime fino a 30 gradi, mentre una perturbazione atlantica interesserà soprattutto il Centro-Nord.

La situazione è destinata a cambiare da venerdì 18 settembre, quando l'instabilità tenderà a estendersi progressivamente verso il Meridione. I primi fenomeni sono attesi in Sicilia e Campania, per poi interessare anche gli altri settori del Sud.

Nel fine settimana il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni meridionali e su parte del Centro. Sabato sono previste precipitazioni sparse al Centro-Sud, mentre domenica le piogge resteranno confinate al Meridione, con fenomeni più frequenti tra Sicilia e Calabria. Il quadro generale sarà comunque in progressivo miglioramento.

Per la Sardegna, dunque, l'evoluzione va seguita nei prossimi aggiornamenti, all'interno di uno scenario che vedrà l'instabilità spostarsi progressivamente verso Sud e Isole.

Intanto, al Nord la perturbazione porterà un calo delle temperature e precipitazioni anche persistenti, mentre per la prossima settimana resta ancora incertezza. I modelli prospettano infatti scenari differenti, tra l'arrivo di aria più fredda verso Adriatico e Sud e una possibile rimonta dell'alta pressione. Trattandosi di proiezioni oltre i cinque giorni, saranno necessarie ulteriori conferme.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: giovedì 17 settembre 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni isolate anche a carattere di temporale, con cumulati fino a moderati, dalle ore centrali alla sera.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve o moderato calo.

Venti deboli con componente occidentale, fino a moderati sulle coste Ovest e Nord.

Mari molto mossi o mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 18 settembre 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate a cumulato debole sul settore meridionale.

Temperature generalmente stazionarie.

Venti deboli con componente occidentale.

Mari mossi o poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso, con isolate precipitazioni il sabato, e schiarite la domenica. Temperature in lieve o moderato calo sabato, tendenti a una lieve risalita domenica. Venti deboli con componente settentrionale. Mari fino a mossi sabato, poco mossi domenica.