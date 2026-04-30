Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi a Olbia per un’auto andata in fiamme in via Machiavelli. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe preso fuoco subito dopo essere stato parcheggiato.

La squadra del distaccamento locale è intervenuta rapidamente, riuscendo a contenere e spegnere l’incendio in tempi brevi, evitando conseguenze ulteriori. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Nonostante la prontezza dei soccorsi, il mezzo ha riportato danni rilevanti. Non risultano persone ferite né coinvolte nell’episodio.