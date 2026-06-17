Continuano senza sosta le ricerche di Giulia Boi, la 41enne scomparsa a Selargius dal 22 maggio. Il 27 maggio, cinque giorni dopo l'ultimo avvistamento, dal suo cellulare è partito un messaggio di auguri per il compleanno della madre. Poi lo smartphone è divenuto irraggiungibile. I familiari hanno così presentato denuncia alla Questura di Cagliari che ha attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.

LA SCOMPARSA

La donna vive da sola, lavora come dipendente dell'Agenzia delle entrate. Giulia, che aveva preso un periodo di ferie dal lavoro, sarebbe dovuta essere nuovamente operativa il 1° giugno ma non si è presentata, fatto estremamente insolito. Nelle ore precedenti la scomparsa, Giulia Boi è stata vista a bordo della sua auto, una Suzuki Ignis di colore azzurro, a Decimoputzu.

Secondo quanto riferito da un'amica, negli ultimi tempi aveva espresso il desiderio di compiere un'escursione a Monte Arci o alla Valle della Luna.

Della vicenda si sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto?, che ha rilanciato gli appelli della madre della scomparsa. La donna stava vivendo un periodo di difficoltà dal punto di vista psicologico, tanto da aver deciso di prendere una pausa dal lavoro. La mamma Silvana, i parenti e le amiche si interrogano per provare a capire se si tratti di un allontanamento volontario, cosa che tendono a escludere descrivendo Giulia come una persona molto attenta e scrupolosa, che non aveva mai espresso il desiderio di cambiare vita.

"TI ASPETTIAMO"

Della vicenda si occupa l'Associazione Penelope, che da sempre sta accanto alle famiglie degli scomparsi. "Aspettiamo di vederla – ha dichiarato nelle scorse ore la mamma Silvana intervistata da Fanpage –, di parlarle e di sentire dalla sua voce se quella di allontanarsi è stata una sua decisione. Siamo pronti a qualsiasi sua scelta, però vorremmo sapere dov'è e come sta. Vorremmo che ce lo comunicasse, perché se è stata una sua scelta, non ce l'ha detta".

INFORMAZIONI UTILI

Giulia Boi è alta 1.60 metri, è di corporatura esile e ha capelli e occhi castani. Al momento dell'allontanamento aveva con sé i documenti e due telefoni cellulari, si sarebbe allontanata di casa a bordo della sua auto, una Suzuki Ignis azzurra targata GW939WH. Al momento della scomparsa indossava probabilmente una maglietta a mezze maniche, pantaloni lunghi, giacca leggera e una borsa di tela color tabacco di marca Kipling. Qualsiasi informazione utile alle ricerche può essere comunicata al 112, a Penelope Italia al numero 345 501 9051, a Penelope Sardegna tramite l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli (388 631 1738), o alla madre di Giulia (328 644 2296).