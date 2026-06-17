L’anticiclone africano è pronto a conquistare l’Italia con una lunga e intensa ondata di calore destinata a durare per gran parte della seconda metà di giugno. Una massa d’aria subtropicale in arrivo dall’Algeria si espanderà verso il Mediterraneo e l’Europa centrale, portando temperature eccezionalmente elevate anche nel nostro Paese.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, già tra venerdì e soprattutto sabato si registreranno valori molto alti.

"Lo zero termico - aggiunge l'esperto - schizzerà in alto fino alla quota eccezionale di 4400 metri, e diversi nuovi record mensili di calore potrebbero essere infranti. Non aumenteranno solo le massime, ma si registrerà un'impennata preoccupante anche delle temperature minime notturne, mai al di sotto dei 25 gradi, soprattutto dopo il weekend".

Il picco dell’ondata è previsto il 21 giugno, giorno dell’inizio dell’estate astronomica, ma l’alta pressione nordafricana continuerà a dominare anche nei giorni successivi, rendendo il clima sempre più afoso.

Solo verso metà della prossima settimana potrebbe arrivare una breve pausa con qualche temporale, soprattutto al Nord-Ovest. Nel frattempo continueranno sole, afa e forte disagio fisiologico dovuto al caldo e all’umidità.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: giovedì 18 giugno 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso. Possibile formazione di locali foschie sul Campidano nella prima mattinata.

Temperature: in aumento in entrambi i valori; le massime localmente elevate.

Venti: a prevalente regime di brezza, locamente moderati da est-sud-est sulle coste del Sulcis; calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mosso il bacino di sud-ovest.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 19 giugno 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in lieve aumento con valori localmente molto elevati.

Venti: a prevalente regime di brezza, con rinforzi a moderato da est-sud-est sul Sulcis.

Mari: poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani. Le temperature tenderanno ad ulteriore lieve aumento in entrambi i valori, con picchi localmente molto elevati. I venti soffieranno a regime di brezza, con locali rinforzi da est-sudest lungo le coste del Sulcis. I mari saranno poco mossi.