Avrebbe fatto parte di gruppi online che promuovevano teorie sulla superiorità della razza bianca e incitavano alla discriminazione e alla violenza contro le persone “non bianche”. Per questo motivo un 26enne di Carbonia è finito sotto indagine.

Questa mattina i carabinieri del Ros hanno eseguito una perquisizione, personale e informatica, disposta dalla Procura della Repubblica di Cagliari, passando al setaccio l’abitazione del giovane. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto numerosi file multimediali con contenuti pedopornografici, circostanza che ha fatto scattare l’arresto in flagranza di reato.

Le indagini proseguono per accertare il suo coinvolgimento nei gruppi social che diffondevano messaggi di odio razziale e contenuti inneggianti alla violenza.

L’operazione odierna si inserisce nel quadro dell’inchiesta denominata “Alter Ego”, coordinata dal Ros, avviata a seguito di una segnalazione giunta dall’FBI nell’ambito della cooperazione internazionale tra le autorità di polizia italiane e statunitensi.