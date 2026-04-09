Non più fenomeni marginali: depressione, solitudine e isolamento sociale sono problematiche emergenti che colpiscono in modo crescente la popolazione anziana, e non solo. Un tema di grande attualità, che sarà al centro del convegno in programma sabato 11 aprile, dalle ore 17:00 alle 19:00, nella Sala San Tommaso d’Aquino della Parrocchia di Nostra Signora de La Salette di Olbia, in via G. Pisano 12.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una realtà spesso silenziosa, ma in costante espansione, che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione.

"È un tema che ci interpella profondamente come comunità - sottolinea il parroco Don Gianni Sini - perché dietro la solitudine e l’isolamento ci sono persone, storie, vite che rischiano di restare ai margini. La parrocchia vuole essere un luogo di ascolto e di incontro, dove nessuno si senta solo".

Durante l’incontro verrà affrontato anche il tema della depressione, una condizione ancora oggi frequentemente sottodiagnosticata e sottotrattata, soprattutto tra gli anziani. Le modalità atipiche con cui si manifesta, insieme ai pregiudizi legati alle cure, in particolare all’uso dei farmaci, rendono spesso più complesso il riconoscimento e la gestione della malattia.

"Troppo spesso - aggiunge Don Sini - la paura e il pregiudizio frenano le persone dal chiedere aiuto. È fondamentale invece creare una cultura della fiducia e dell’accompagnamento, affinché chi soffre possa sentirsi accolto e sostenuto".

Relatore dell’incontro sarà il geriatra Antonio Nieddu, già direttore della Geriatria e dell’Unità valutativa Alzheimer del Policlinico di Sassari, che offrirà un approfondimento sia clinico sia umano su queste tematiche.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si propone come un’importante occasione di riflessione e confronto su un fenomeno che rappresenta una sfida non solo sanitaria, ma anche sociale e culturale.