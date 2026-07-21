Si sono concluse le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri ha interessato le campagne di Iglesias e si è poi propagato verso il territorio di Villamassargia, dove il rogo è stato dichiarato di interfaccia per la presenza di alcune abitazioni.

Per motivi di sicurezza, la sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, aveva disposto l’evacuazione precauzionale di quattro abitazioni. Quindici persone erano state allontanate dalle proprie case e accolte in una scuola del paese.

Sul fronte dell’emergenza sono intervenuti numerosi mezzi aerei e squadre a terra. Nell’area di Iglesias hanno operato un elicottero della base del Corpo Forestale di Iglesias, un secondo elicottero proveniente dalla base di Pula, il Super Puma di Fenosu, l’elicottero leggero di Fenosu e un Canadair, sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Iglesias.

Al termine delle operazioni, la sindaca Debora Porrà ha tracciato un primo bilancio dell’emergenza: "Vorrei informare brevemente sull’esito delle operazioni di spegnimento del vasto incendio, che ha interessato il territorio di Villamassargia. Il peggio è stato scongiurato grazie a un enorme dispiegamento di forze a terra e per via aerea, grazie al coordinamento di Protezione Civile Regionale. Gli ignoti autori di questo disastro, a mio avviso, non meritano alcuna citazione. Penso, invece, che meriti di essere sempre onorato l’impegno di professionisti e volontari, instancabili, coraggiosi e preparati, come il Gev Villamassargia ODV, che impediscono le più infauste conseguenze, soprattutto quando vengono minacciate le persone, le case e le aziende", ha concluso la prima cittadina, allegando delle immagini con la didascalia "Senza parole" che rappresentano lunghe distese di terreni bruciati ed ettari in fumo, immagini desolanti che in un periodo come quello attuale, segnato da numerosi incendi in Sardegna e temperature elevate, fanno davvero preoccupare per la nostra Isola.