A partire da oggi, martedì 21 luglio 2026, e fino al prossimo 2 agosto, l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei ospiterà 10 studenti del primo anno di Medicina dell’"Academy of Applied Medical and Social Sciences" di Elbląg, in Polonia. Lo comunica la Asl Ogliastra.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il direttore generale, Andrea Fabbo, e il professor Luigi Marano, docente dell’ateneo polacco e prorettore per la Cooperazione internazionale. Il progetto si inserisce in una convenzione triennale stipulata tra l’azienda sanitaria ogliastrina e l’università di Elbląg, con l’obiettivo di avviare uno scambio costante di studenti tra Polonia e Sardegna.

"Portare studenti europei a Lanusei dimostra che le strutture territoriali possono diventare poli di attrazione di respiro internazionale - sottolinea Andrea Fabbo - l’arrivo di questi ragazzi conferma la grande professionalità dei nostri medici e la capacità dell’ospedale di Lanusei di offrire formazione di qualità. Continueremo a investire sull’apertura e sul confronto con altre realtà europee, per rendere le nostre strutture sempre più dinamiche e attrattive per i giovani".

Il progetto formativo vede il coinvolgimento attivo della Direzione del presidio ospedaliero di Lanusei, guidata dal dottor Luigi Ferrai, che è anche referente dell’iniziativa per l’Azienda.

I 10 futuri medici vivranno un’esperienza immersiva all’interno del Nostra Signora della Mercede, con l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento di una struttura sanitaria italiana.

"Il piano formativo che abbiamo predisposto insieme all’ateneo polacco - spiega Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero dell’ospedale di Lanusei e referente del progetto per l’Azienda - prevede una rotazione degli studenti tra alcuni reparti del presidio: dalla Chirurgia al Pronto Soccorso, passando per la Pediatria, la Cardiologia, il Blocco operatorio e il Centro trasfusionale. I tirocinanti trascorreranno due giorni in ciascuna di queste strutture, per comprendere a pieno l’organizzazione logistica, clinica e assistenziale che accompagna il paziente dall’ingresso alla dimissione".

L’integrazione di studenti stranieri non rappresenta una novità assoluta per il presidio di Lanusei. Di recente, infatti, l’ospedale ha ospitato alcune studentesse norvegesi nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, confermando la crescente attrattività della struttura anche in ambito formativo internazionale.

L’ospedale ogliastrino continua inoltre a essere una sede scelta da numerosi studenti sardi, in particolare ogliastrini, iscritti alle facoltà di Medicina delle università di Cagliari e Sassari, che svolgono qui i propri stage formativi affiancati dal personale dei vari reparti.

Con questo nuovo progetto internazionale, la Asl Ogliastra punta a consolidare un rapporto di scambio duraturo con l’ateneo polacco, valorizzando le competenze sanitarie del territorio e offrendo ai futuri medici un modello di formazione di qualità in un contesto ospedaliero a misura di territorio.