Si è bloccata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina durante una gita organizzata da un centro ricreativo, ma fortunatamente è riuscita a liberarsi rimanendo solo con un grande livido e tanta paura. Protagonista della vicenda fortunatamente a lieto fine è una bambina la cui famiglia ha scelto di rendere noto l'accaduto in seguito ad altri eventi simili avvenuti di recente, anche se con un drammatico epilogo.

L'accaduto in provincia di Treviso lo scorso 9 luglio ed è stato riportato da Il Corriere del Veneto.

"Se invece della gamba fosse stato un braccio? E se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia? Sarebbe stata una tragedia", avrebbero detto i genitori come riportato dal quotidiano e da Tg Com 24.

La famiglia non ha voluto denunciare la piscina perché tutto si è risolto per il meglio, ma ha comunque voluto segnalare l'accaduto ai Carabinieri con un esposto, nella speranza che non si ripeta più.