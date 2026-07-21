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È iniziata l'ennesima giornata impegnativa sul fronte incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale è stato impegnato a fronteggiare un rogo divampato nelle campagne del Comune di Bonorva.
Per domare le fiamme è intervenuto inizialmente un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Anela. Sul posto coordina le operazioni il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bonorva.
A causa dell’evolversi dell’incendio si sono resi necessari anche l’intervento dell’elicottero Super Puma decollato dalla base di Fenosu, e dell'elicottero leggero proveniente da Bosa, a supporto delle squadre già impegnate nelle operazioni di spegnimento.