La città di Iglesias dice addio alla professoressa Anna Maria Landis, storica dirigente scolastica e figura di riferimento per intere generazioni di studenti. Con la sua scomparsa, la comunità perde una delle personalità che più hanno segnato la vita educativa e culturale del territorio.

Per oltre venticinque anni Landis ha guidato lo storico Istituto Tecnico Minerario di Iglesias, diventando per molti semplicemente "la Preside". Un ruolo esercitato con autorevolezza, rigore e passione per la scuola pubblica, accompagnando nel loro percorso di formazione migliaia di giovani.

In una nota diffusa nelle scorse ore, l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, ricordando il valore umano e professionale della dirigente scolastica.

"Con la scomparsa della professoressa Anna Maria Landis – si legge nel messaggio dell’Amministrazione – Iglesias perde una figura di grande prestigio, che ha saputo coniugare competenza, passione per l’insegnamento e un forte senso delle istituzioni".

Il suo impegno ha lasciato un segno profondo non solo all’interno dell’istituto che ha diretto per tanti anni, ma nell’intera comunità cittadina, che in lei ha sempre riconosciuto un punto di riferimento per il mondo dell’istruzione.

"Per generazioni di studenti è stata semplicemente “la Preside” – sottolinea ancora il Comune – un esempio di dedizione alla scuola e ai valori dell’educazione, capace di accompagnare la crescita culturale e civile di tanti giovani".

Il sindaco Mauro Usai e l’intera Amministrazione comunale hanno espresso vicinanza alla famiglia, agli ex colleghi e agli studenti che negli anni hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualità umane e professionali.

Il ricordo della preside Anna Maria Landis, sottolinea infine il Comune, "resterà vivo nella memoria della città e nelle generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di incontrarla nel loro percorso di formazione".