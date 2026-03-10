Grave incidente a San Michele, a Cagliari dove un uomo di 47 anni è stato tamponato da un'auto mentre si trovava su un monopattino.

L'automobilista coinvolto si è fermato per prestare soccorso e sono intervenuti sia la Polizia locale che un'ambulanza del 118, intanto il 47enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu con codice rosso.

Attualmente, i medici non hanno rilasciato informazioni sulla prognosi del ferito, mentre le autorità stanno indagando per comprendere meglio come sia avvenuto l'incidente.