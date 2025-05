Un gattino era rimasto intrappolato in una tubatura del sistema di ventilazione della miniera di Monteponi nel comune di Iglesias, quando è stato fortunatamente salvato dai Vigili del Fuoco di Iglesias, nella giornata di oggi, giovedì 29 maggio, per salvare un gattino intrappolato in una tubatura del sistema di ventilazione della miniera di Monteponi nel comune di Iglesias.

Dopo aver ricevuto la segnalazione di miagolii disperati, la squadra di pronto intervento 5A è stata immediatamente attivata. I soccorritori hanno individuato il punto esatto in cui si trovava il gattino grazie ai suoi miagolii e, utilizzando le attrezzature a disposizione, hanno lavorato per diverse ore in modo sicuro e delicato per recuperarlo senza ferirlo.

Una volta estratto, il gattino è stato consegnato incolume a un'operatrice di un'associazione di volontari che si occupa della prevenzione del randagismo nella zona.