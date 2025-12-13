Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, attorno alle 18:30, in via Giulio Cesare, vicino al cimitero comunale, a Monserrato, che ha causato la morte di un uomo di 91 anni residente nell'area metropolitana di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il personale sanitario del 118 è intervenuto immediatamente, ma purtroppo ha constatato che l'uomo anziano era deceduto a causa delle gravi ferite subite.

Il conducente dell'auto, un giovane di 20 anni, è stato portato all'ospedale "Santissima Trinità" per gli accertamenti di routine.

Intervento immediato de Carabinieri del NORM – Sezione Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena, i quali hanno informato immediatamente l'Autorità Giudiziaria, che ha deciso di restituire il corpo ai familiari dopo aver valutato le prove raccolte sul posto.

