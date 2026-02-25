Grazie alla presenza dell'Anticiclone Africano in Italia, il meteo resterà stabile e soleggiato nei prossimi giorni da Nord a Sud, con alcune nubi basse lungo le coste e nebbie in Val Padana.

Si tratta delle previsioni di Lorenzo Tedici, esperto meteorologo di iLMeteo.it, il quale prevede che questa situazione perdurerà fino a marzo e che le temperature saranno superiori di circa 9 gradi rispetto alla media stagionale in diverse aree. "Lo zero termico - afferma - salirà e stazionerà sui 3000-3200 metri di quota, con temperature massime che toccheranno i 15°C a 1000 metri".

Il rischio valanghe è dunque elevato. Proseguono poi le nubi basse lungo le coste e gli accumuli di smog in pianura.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 25 febbraio

Cielo generalmente poco nuvoloso con locali addensamenti sui settori orientali. Nebbie o foschie dalla tarda serata.

Venti: calma, deboli nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa sud-occidentale in serata.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 26 febbraio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Nebbie o foschie nelle ore più fredde del mattino e dalla tarda serata.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: calma, deboli nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa sud-occidentale in mattinata.

Previsioni per la giornata di venerdì 27 febbraio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Nebbie o foschie nelle ore più fredde del mattino e dalla tarda serata.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: calma, deboli nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato e domenica il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Nebbie o foschie nelle ore più fredde delle giornate. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie in entrambi i valori. I venti saranno deboli variabili nelle ore centrali delle giornate e calmi durante le ore notturne. I mari saranno generalmente poco mossi.