La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne di Carbonia con l’accusa di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e lo ha denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, con il supporto dell’ufficio anticrimine del Commissariato di Carbonia.

L’intervento è scattato a seguito di informazioni emerse da precedenti attività investigative, che avevano portato gli investigatori a sospettare che l’uomo fosse coinvolto in un’attività di spaccio all’interno della propria abitazione, nella frazione di Bacu Abis. Per questo motivo è stata disposta una perquisizione domiciliare.

Durante il controllo, gli agenti avrebbero rinvenuto due involucri contenenti complessivamente 0,67 grammi di cocaina e 3,45 grammi di marijuana, oltre a circa 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e due bilancini di precisione. All’interno dell’abitazione sarebbe stata inoltre scoperta un’arma artigianale clandestina, costituita da un tubo di fucile monocanna calibro 36, dotato di otturatore scorrevole.

Alla luce di quanto emerso, il 41enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trasferito presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.