Si tratta di un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 57enne che è stato brutalmente aggredito durante la serata di ieri, sabato 10 gennaio, nei pressi della stazione Termini a Roma, e si trova ora in condizioni critiche.

L'uomo è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso il policlinico Umberto I di Roma, dove è stato intubato a causa delle sue gravi ferite al volto. Le autorità stanno conducendo indagini per gettare luce sull'incidente: un cittadino tunisino ventenne con precedenti legati alla droga è stato fermato.

Tuttavia, il motivo dell'aggressione deve ancora essere chiarito. Un video mostra un gruppo di 7-8 persone avvicinarsi alla vittima e aggredirla.