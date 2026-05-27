Sono atterrati questa mattina a Fiumicino i sei membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza, dopo essere stati rimpatriati dalla Libia attraverso Istanbul.

Il gruppo è atterrato a Roma poco dopo le 9:30, dopo essere stato attaccato da forze militari libiche mentre si trovava accampato a Sirte, mentre attendevano il rilascio di dieci compagni, compresi due italiani, Domenico Centrione e Leonarda Alberizia, fermati con l'accusa di "ingresso illegale".

I sei attivisti hanno raggiunto l'aeroporto di Misurata martedì mattina e sono stati successivamente trasferiti in Turchia.