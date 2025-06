"Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti".

Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando Silvio Berlusconi, a due anni dalla morte.

“Amico mio, ci manchi”, scrive invece il leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini sui social.

“Sei sempre con me”, ha commentato infine Antonio Tajani, presidente degli Affari Esteri e presidente di Forza Italia, a margine di un video condiviso sulle sue pagine.